Дефицит детских оздоровительных лагерей

Столичные власти эту ситуацию считают неприемлемой. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов требует исправить положение дел.

Сегодня 40% закрытых лагерей находятся в достаточном материально-техническом состоянии, и, при незначительных капиталовложениях и реставрации, могли бы работать.

Отдохнуть на природе становится проблематично для столичных школьников. Если в девяностые годы насчитывалось 88 загородных лагерей, куда могли отправиться на летнее оздоровление более 50 тысяч минских школьников, то к нынешнему году их осталось только тридцать семь. И всего-то - на 10 тысяч мест! Как следствие - потребность в оздоровлении детей и подростков в столице удовлетворена только на 80%. Действующие лагеря перегружены. И в результате - масса нарушений в них.

Городские власти недовольны и считают, что недорабатывают собственники лагерей и администрации районов.

Оздоровительная кампания, говорят в Мингорисполкоме - вопрос государственной важности. Она влияет и на здоровье подрастающего поколения, и на демографические процессы. А значит - надо искать выход из ситуации. Специалисты Комитета по образованию вносят предложение - реанимировать закрытые лагеря. Тем более что 40% из них в удовлетворительном состоянии и не потребуют больших ремонтно-восстановительных работ. Городские санэпедемиологии с этим не согласны.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил провести инвентаризацию всех детских лагерей. И в ближайший год приложить максимум усилий для восстановления недействующих оздоровительных учреждений для школьников. А заодно и предупредил - закрытие работающих лагерей недопустимо.

