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Дефицит детских оздоровительных лагерей

05 июля 2007 17:17
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Столичные власти эту ситуацию считают неприемлемой. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов требует исправить положение дел.

Сегодня 40% закрытых лагерей находятся в достаточном материально-техническом состоянии, и, при незначительных капиталовложениях и реставрации, могли бы работать.

Отдохнуть на природе  становится проблематично для столичных школьников. Если в девяностые  годы  насчитывалось 88 загородных  лагерей, куда могли отправиться на летнее оздоровление  более 50 тысяч  минских школьников,  то к  нынешнему году   их осталось  только тридцать семь.  И всего-то -  на 10 тысяч мест!  Как следствие - потребность в оздоровлении детей и подростков  в столице  удовлетворена   только на 80%. Действующие лагеря перегружены. И в результате  - масса нарушений в них.

Городские власти  недовольны и считают, что недорабатывают собственники лагерей  и администрации районов.

Оздоровительная кампания, говорят в Мингорисполкоме - вопрос  государственной важности.  Она влияет и  на здоровье  подрастающего  поколения,  и на демографические процессы. А значит - надо искать выход из ситуации. Специалисты Комитета по образованию вносят предложение - реанимировать закрытые лагеря. Тем более что 40% из них в удовлетворительном состоянии и  не потребуют  больших ремонтно-восстановительных работ. Городские санэпедемиологии с этим   не согласны.

Председатель Мингорисполкома  Михаил Павлов   поручил провести  инвентаризацию всех  детских лагерей. И в ближайший год приложить максимум усилий для  восстановления   недействующих  оздоровительных учреждений для школьников. А  заодно и  предупредил -  закрытие   работающих  лагерей  недопустимо.

# общество

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