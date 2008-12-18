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Деды Морозы и Снегурочки будут дежурить на столичных магистралях

18 декабря 2008 09:26
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Такой необычный сюрприз для автолюбителей в канун новогодних праздников подготовила Госавтоинспекция. Сегодня - в единый день профилактики дорожного движения "Минск - город безопасных дорог" - инспекторы в праздничной одежде поздравят водителей с наступающими праздниками, а заодно и предупредят о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Кроме того, стражи дорог напомнят водителям о недопустимости незаконной вырубки и перевозки Елей. Самые дисциплинированные получат подарки.
# общество

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