Дед Мороз ждет друзей на главной елке страны в Минске 24 декабря

Новости Беларуси. Дед Мороз готовится встретить друзей. Порядка 70 тысяч маленьких гостей из России, Украины и впервые из Литвы ждут на главной елке страны. Во Дворец Республики также пригласят детей, оставшихся без родителей, победителей творческих конкурсов и олимпиад. Как всегда красочная и увлекательная сказка соберет детвору уже 24 декабря. Символично, что в 2015-м году на главное представление приглашены 2015 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

Это сказочное представление. Много света, много песен, много детей, которые участвуют в концертной программе. Весело, красиво, задорно. Я вас приглашаю. И не забудьте самое главное с собой взять на наше представление – это улыбку, улыбку и улыбку. Улыбайтесь!

Помимо увлекательного спектакля, ребят ждут и многочисленные подарки. Праздник станет кульминацией республиканской акции «Наши дети», которая вот уже два десятилетия дарит им заботу и внимание. За это время акция объединила воспитанников детских домов, учащихся школ и маленьких пациентов белорусских хосписов.