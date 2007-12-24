Дед мороз заглянул в гости к страусам

На небольшой ферме под Брестом обитают 360 гигантских птиц. Странного по африканским меркам гостя экзотические пернатые встретили прохладно.

Этих пернатых даже метелью не испугаешь. Хоть страусы и африканские, на свет они появились в Беларуси. Питаются комбикормом и, словно забывая о генах дикой птицы, людей особенно не боятся.

Живут на ферме и другие обитатели. Совсем недавно, например, появились вьетнамские вислобрюхие свиньи. Этим малышам только 4 недели. От привычной нам хавроньи, отличаются разве что маленькими размерами. И взрослеют достаточно быстро: в полгода это уже не детеныш.

Накануне Нового года на ферме - праздничный колорит. Сюда прибыли Дед мороз и Снегурочка. Алексей Иванюк входит в роль. Деда мороза он играл еще в школе. Дед мороз в обычной жизни - местный экскурсовод. Снегурочка - будущий лингвист. Не прикрываясь праздничной тайной, они стараются создать на ферме сказку. Пусть и с экзотическим колоритом, зато исключительно новогоднюю.

