Где сказка, а где быль? Отделить волшебство от реальности было практически невозможно. Снегурочки водили хороводы вокруг костра и не таяли. А Дед Мороз на главную ёлку приехал... на лимузине.

Областной новогодний благотворительный праздник собрал 740 юных жителей Минщины. Это, прежде всего дети-сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей, а также школьники, отличившиеся в учёбе и спорте.

"Путешествие в Новогоднюю Галактику" началось с центральной площади Борисова. Здесь ребят щедро осыпали серпантином и одарили сладостями. К слову, на проведение главной ёлки региона в этом году было выделено более 14 миллионов рублей.



Позже Новогоднее путешествие переместилось в городской Дворец культуры. Здесь ребята были не просто зрителями, но и смогли поучаствовать в развлекательной программе с конкурсами и призами. А для трёхсот одарённых ребят Минской области новогодний праздник продлится ещё до завтра. Им выпала честь побывать на республиканской Новогодней ёлке, где лучших учеников страны завтра поздравит Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В канун Нового года около 100 ребятишек, которые страдают нефрологическими недугами, 26 декабря посетили новогоднюю елку. Традиционную сказку с Дедом Морозом и Снегурочкой сменили песни, танцы и музыкальные поздравления от звезд белорусской эстрады.

Общественное объединение "Детство детям", которое является организатором сегодняшнего праздника, появилось в 2000 году. Тогда по инициативе нынешнего председателя организации Натальи Будилович, семьи, имеющие детей с хронической почечной недостаточностью, решили объединиться. И сегодня они вместе пытаются справиться со своей, теперь уже общей бедой.