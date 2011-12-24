Дед Мороз и Снегурочка с финалистками конкурса красоты «Мисс Минск-2011» поздравили ребят во 2-ой детской клинической больнице

Новости Беларуси, Минск. В Минске прошла благотворительная акция «Подари праздник детям».

Гости побывали во 2-ой городской детской клинической больнице. В праздничной программе — стихи, песни, театральное представление. И конечно же — сладкие подарки. Дарили детям новогоднее настроение и минские красавицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без внимания и заботы не остался ни один ребёнок.

Ольга Черник и Марта Внук, финалистки конкурса красоты «Мисс-Минск-2011»:

Для нас это много значит. И это очень важно — в канун праздника приехать к детишкам. Подарить им ласку, заботу и новогоднюю сказку.

Игорь Юркевич, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Акция нужна для того, что подарить детям, которые в праздничные дни находятся в больнице, тепло и создать атмосферу праздника, которая будет способствовать выздоровлению. Ведь от настроения маленького пациента зависит и залог успеха лечения.