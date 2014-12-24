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Дед Мороз и Снегурочка поселились в резиденции в минском парке Горького до 4 января

24 декабря 2014 06:33
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Новости Беларуси. Сказочный персонаж приехал в столицу исполнять желания маленьких минчан. Звали громко, встречали звонко. Дед Мороз и Снегурочка по традиции остановились в своей резиденции в парке Горького. И творить чудеса начали незамедлительно.

Первые посетители сказочного домика читали стихи, пели песни и танцевали. За творческие номера маленьким талантам достались сладкие подарки.

Волшебные персонажи будут принимать гостей каждый день вплоть до 4 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дед Мороз:
В этом году уже дети попросили снега. Я думаю, что к концу недели, к Новому году, может, что-то и получится с погодой. Потому что я свой посох морозильный пока не взял, мне должны его привезти.

# общество # Новый год

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