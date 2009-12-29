Дед для 60 внуков впервые пошел в школу в 88 лет

Школа, куда пошел старец, находится в Кано – неофициальной столице мусульманского севера Нигерии. Пока что Абубакару, который поставил перед собой столь амбициозную цель, приходится начинать с самых что ни на есть азов: овладевать навыками чтения и письма. Для начала он хочет освоить Коран.
Бавший каменщик, а ныне пенсионер одет в вышитую длиннополую коричнево-белую рубаху и коричневые брюки. В учебе ему помогают его 8 детей и 60 внуков. "Мы полностью поддерживаем его морально и материально, потому что гордимся им", - говорит его сын, 42-летний преподаватель колледжа Сани Баринджими, сообщает ИТАР-ТАСС.