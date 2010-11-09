Дебюрократизация: на исправление ошибок Александр Лукашенко дал чиновникам неделю

В Беларуси необходимо повышать эффективность работы с обращениями граждан. На это сегодня обратил внимание руководителей госорганов глава государства в ходе совещания по этой теме.

На серьезный разговор пригласили всех высших должностных лиц, членов правительства и руководителей средств массовой информации. Словом, всех тех, на ком лежит ответственность за уровень и качество работы с населением.

Как подчеркнул Президент, для людей важны не столько макроэкономические показатели, сколько то, как масштабные государственные программы влияют на их жизнь и способствуют ли они решению насущных житейских проблем. Сегодня в Беларуси на пути дебюрократизации сделано уже немало. Сейчас важно совершенствовать работу канала обратной связи по наиболее острым проблемам, волнующим людей.

Александр Лукашенко:

Бюрократизм многолик и живуч. Как только мы где-то упускаем из виду эту проблему, она обостряется и портит жизнь многим людям. Времени и сил на устранение его проявлений потребуется много, но уже сегодня видно, что результаты этой работы находят широкий общественный отклик, который свидетельствует о своевременности предпринятых нами шагов.

В ходе совещание состоялся и онлайн-прием граждан. С помощью современных средств коммуникации к Президенту обратились жители сразу нескольких областей Беларуси с волнующими их проблемами. Среди злободневных тем уборка зерновых на приусадебных участках, выплата компенсаций по увольнению, освещение улиц в агрогородках, а также жилищные вопросы. Выслушав людей, глава государства отметил, что все поднятые ими проблемы можно было решить на местах. Однако, власть не проявила к ним должного внимания. На исправление ошибок глава государства дал чиновникам неделю. А сегодняшнее мероприятие должно стать отправной точкой по дальнейшему повышению эффективности масштабной работы с обращения граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Зачастую вопросы не требуют значительных финансовых расходов. Нужно только одно — внимание к человеку и желание помочь ему. В верхних эшелонах власти с легкостью спускают обращения граждан на места или, как говорится, гоняют человека по большому кругу инстанций. А на местах отделываются издевательскими отписками или, хуже того, направляют жалобу на реагирование тому, на кого люди жалуются. Никакой уж тут объективности и внимания ждать не приходится, а ведь люди надеются на справедливость власти.