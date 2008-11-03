Датское судно отбило в Аденском заливе новую атаку сомалийских пиратов

Преступники попытались захватить нефтяной танкер. Никто из моряков не пострадал. К моменту прибытия на место датского военного вертолета нападавшие скрылись.

Из плена пиратов уже больше месяца не удается освободить украинское судно "Фаина", на борту которого, 21 человек. Захватчики требуют за моряков многомиллионный выкуп.

Тем временем, соглашение о борьбе с сомалийскими пиратами подписали министры обороны Франции и Испании. Таким образом, в ближайшее время в Аденский залив могут направиться корабли Евросоюза. Находиться они будут на базе французского иностранного легиона в Восточной Африке. Ежегодно через Аденский залив проходит около 16 тысяч коммерческих судов, перевозящих до 30 процентов нефти, поступающей на мировой рынок. Сейчас в руках преступников – около 200 иностранных моряков.

