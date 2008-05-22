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Дата-штамп о пересечении границы в паспортах белорусских граждан будет отменен в этом году

22 мая 2008 17:29
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Об этом заявил председатель госпогранкомитета Игорь Рачковский. Сотрудники пограничного ведомства пришли к выводу, что процедура получения разрешительной записи осложняет обстановку на погранпереходах. В связи с подобным нововведением необходимо будет внести изменения в ряд законодательных нормативных актов. Контроль на границе станет эффективнее за счёт автоматизированной системы пропуска.

Контроль на границе облегчат и новые правила  пропуска в погранзону.    Соответствующий законопроект уже рассматривают в Палате представителей. В настоящее время пропуск в пограничную зону выдает МВД, а контролируют посещение пограничники. После нововведения белорусам нужно будет с паспортом посетить комендатуру, заплатить пошлину и на месте выписать пропуск. Такая система поможет избежать большого количества бюрократических процедур.
# общество

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