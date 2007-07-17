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Дары природы заманивают в дебри леса

17 июля 2007 10:34
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В Гомельской области продолжается поиск 83-летней жительницы деревни Дорошевичи Петриковского района, которая ушла за черникой 13 июля.До сих пор ее местонахождение неизвестно. Всего в гомельском регионе уже зарегистрировано четыре факта пропажи людей в лесах. В трех случаях грибников и ягодников удалось найти. Поисковые мероприятия, в которых принимают участие милиционеры, сотрудники подразделений МЧС, лесники и добровольцы проводятся во всех случаях при поступлении сигналов о пропаже людей в лесу.
# общество

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