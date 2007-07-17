Дары природы заманивают в дебри леса

В Гомельской области продолжается поиск 83-летней жительницы деревни Дорошевичи Петриковского района, которая ушла за черникой 13 июля.До сих пор ее местонахождение неизвестно. Всего в гомельском регионе уже зарегистрировано четыре факта пропажи людей в лесах. В трех случаях грибников и ягодников удалось найти. Поисковые мероприятия, в которых принимают участие милиционеры, сотрудники подразделений МЧС, лесники и добровольцы проводятся во всех случаях при поступлении сигналов о пропаже людей в лесу.