Дарить комплименты, признаваться в любви и танцевать вальс - это тоже искусство

Минчане и гости столицы могут стать свидетелями необычного праздника - свадебного парада. 1 июля у памятника Пушкину на набережной Свислочи будут выбирать лучшую пару молодоженов столицы.

Такое мероприятие пройдет в третий раз и приурочено ко Дню Независимости Беларуси. Главное условие для участия в нем: прийти в свадебных нарядах со свидетельством о государственной регистрации брака, сообщает БелТА.

Женихам и невестам для того, чтобы завоевать звание лучших придется посостязаться в различных конкурсах и викторинах. В частности, в умении дарить комплименты, признаваться в любви и танцевать вальс. По итогам будут определены три лучшие пары нынешнего года. Они получат призы от организаторов этой акции - администрации Центрального района и газеты <Свадьба>.