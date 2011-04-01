Данс- и стрит-шоу в Минске: 4 тысячи экстремалов и мастеров танца демонстрируют свое мастерство

Ярким стартом проекта стали данс- и стрит-шоу. Из 20 сильнейших команд судьи выбрали семь финалистов.

Уже 2 апреля за призовые места поборются юные звезды хип-хопа, а скейтбордеры, роллеры и профессионалы паркура побалуют публику искусством импровизированных трюков. Завершит турнир шоу чемпионов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Язвин, директор Белорусской Федерации экстремальный видов спорта:

Соревнования в этот раз собрали более 15 стран. Приехали самые знаменитые атлеты, скейтеры, райдеры.

Участники шоу:

Берут костюмами, энергетикой. А хороши в танце.

Есть и «Калинка-малинка», но и предлагается хип-хоп.