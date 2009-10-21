Дания заняла первое место в рейтинге свободы слова, опубликованном «Репортерами без границ»

Согласно экспертам организации, больше всего свободу слова уважают в Дании, Финляндии и Ирландии. Замыкают список, как и в прежние годы, Туркменистан (173-е место), Северная Корея (174-е) и Эритрея (175-е).

— Вызывает тревогу, что такие европейские демократии, как Франция, Италия и Словакия, год за годом занимают все более низкие места в рейтинге, - сказал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жюийар.

Вместе с тем США совершили настоящий прыжок с 40-го на 20-е место. Комментаторы объясняют этот прогресс приходом нового президента Барака Обамы, который занимает менее жесткую позицию по отношению к прессе, чем его предшественник. Но возвышение США в рейтинге стран касается лишь состояния свободы прессы в пределах американского государства, оговариваются составители. В прошлом году США опустились со 111-го места на 119-е в рейтинге уважения свободы слова за пределами страны.

В прошлом году на первое место в списке организация поставила Исландию. В этот раз у нее девятое место, сообщает NEWSru.com.