«Даниэлла» обрушилась на Беларусь: ситуация в регионах

Новости Беларуси. Даниэлла. Имя, а точнее название, которое сегодня выучили, пожалуй, все белорусы. Ведь именно так называется циклон, из-за которого многие опоздали на работу, сотни населенных пунктов остались без электричества, а некоторые рейсы в Национальном аэропорту «Минск» и вовсе отменили. Чтобы оправится от такой непогоды, Беларуси потребуется не один день. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о ситуации в регионах, которые приняли удар на себя.

Минск

Чтобы добраться на работу вовремя, сегодня многим пришлось встать пораньше. Выбор в пользу авто оказался не самым лучшим решением. Скорость потока не больше 30 км/ч, заносы, череда ДПТ. В течение часа картинка с видеорегистратора не радует переменами. Так добирался пригород. Не внушает доверия ситуация и на столичных дорогах.

Иван Грицкевич, водитель ГПО «Горремавтодор Миногорисполкома»:

Пересменка у нас с 8 до 9 вечера. Это время, чтобы дозаправить машины и чтобы водители смогли поменяться. А утром может попал именно такой период, когда была пересменка. А так, техника у нас выходит постоянно.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:

Есть отдельные сложности. Конечно, транспорт идет с опозданием сегодня по городу. На отдельных маршрутах это опоздание составляет до 50 минут. Но, тем не менее, стараемся сглаживать эти интервалы, чтобы особого неудобства не чувствовали наши пассажиры. Сутра выпустили дополнительное количество автобусов и троллейбусов.

В распоряжении у дорожных служб около полутора тысяч снегоуборочных машин и специализированной техники. На борьбу с последствиями снегопадов пошел в ход весь арсенал, – отметили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Как результат, и стрелка спидометра, которая во второй половине дня начала ползти вверх.

Брест

Юлия Бешанова, СТВ:

Если за чистоту транспортных артерий отвечает тяжелая техника, то тротуары по-прежнему чистят вручную. Сегодня только в Бресте на борьбу со снегом вышло около 300 дворников. Каждому из них предстоит очистить не менее 2 тысяч метров городских улиц и перекидать более полутоны мокрого снега.

Чтобы к приходу детворы успеть расчистить хотя-бы дорожку к центральному входу, Ирина Ивановна пришла на работу на два часа раньше положенного. Говорит, очень переживала, что не справится с последствиями разгулявшейся стихии.

Ирина Бабицкая, сотрудник школы-сад № 5 Бреста:

Залипает, очень сложно. Даже с лопаты не стряхнуть. Набрать его – не падает. Отбивать нужно.

На усиленные вариант несения службы переведены и сотрудники Госавтоинспекции. А с 9 утра в вязи с тяжелыми погодными условиями на территории области введен специальный план «Погода».

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:

Абсолютно весь личный состав задействован на данный момент на дорогах Брестской области. Не только обеспечивают безопасность дорожного движения, но и оказывают помощь водителям, которые в этом нуждаются.

Бдительность ГАИ не уберегла брестчан от аварий: с 7 часов утра на дорогах города произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Основная причина «снежных ДТП» – неправильно выбранный скоростной режим: водители сильно переоценивают возможности маневрирования.

Егор Свекла:

Машину понесло, как на льду Я не знаю, как не удержал. Хотел в другую сторону перестроиться, но ничего не получилось. Решетка, разбил бампер.

За ночь в регионе выпало полторы декадной нормы осадков. Пик снегопада в Брестской области пришелся примерно на 6 часов утра. Буквально через несколько минут сразу на 15-ть городских маршрутов выдвинулась снегоуборочная техника – 23 единицы. Основные магистрали убирали так называемым конвойным способом – колонна техники в сопровождении ГАИ.

Игорь Годун, директор ПКУП «Коммунальник»:

Привлекается дополнительная техника. Все идет в штатном, нормальном режиме, мы готовы к этому снегопаду и полностью с ним справимся.

Витебск

Анастасия Бут, СТВ:

Витебщина в очередной раз подтвердила статус северного региона страны. Днем здесь зафиксировали максимальный прирост снежного покрова. Но снегопад продолжается. Люди шутят: хороший хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит. Но собаки сами выгоняют хозяев и, кажется, получают от этого максимум удовольствия.

Пока животные и дети кувыркаются в снегу, взрослые активно работают на его уборке. В течение дня предприятия и организации Витебщины усилили снегоуборочные бригады в 4 раза – до 1200 единиц техники и свыше 15 тысяч рабочих.

Циклон «Даниэлла» уже принес декадную норму осадков в Витебск, Верхнедвинск, Шарковщину, Полоцк, Докшицы, Лепель. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 15 сантиметров. И это еще не предел. Для сравнения, два года назад 12 января в Витебске снега не было вовсе. Поэтому, несмотря на метель, заторы и сугробы люди радуются такой погоде.

Минск

Элеонора Лутович, СТВ:

На площадке метеонаблюдений высота снежного покрова в Минске составляет 31 см, еще вчера этот уровень был на отметке 12. По прогнозам синоптиков снегопады постепенно покидают Беларусь. Но на смену им придут морозы.

Не так оптимистична ситуация в воздушной гавани Беларуси. Задержка и отмена единичных рейсов — абсолютная норма.

Александр Карабликов, начальник пресс-центра РУП «Национальный аэропорт «Минск»:

Тысяча одеял, есть 300 раскладушек, есть место, где можно разместиться. Горячее питание, напитки – чай, кофе.

Хорошо усвоенный урок, который два года назад преподнес «Хавьер». «Даниэлла» оказалась помягче, но рассчитывать на ее предсказуемость все же не стоит.