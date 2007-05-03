Дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны

Компания "Гомельавиа" отдает дань уважения ветеранам. Для них организованы бесплатные перелеты из Калининграда.

Акция, приуроченная ко Дню победы, стала уже доброй традицией для белорусского авиаперевозчика. В рамках маршрута "Гомель-Минск-Калининград" согласно расписанию самолёты "Гомельавиа" делают посадки в Гродно и Бресте.

В течение двух недель воспользоваться услугами авиаторов бесплатно ветераны могут неограниченное число раз. Для получения билета им достаточно предъявить соответствующее удостоверение. Этим подарком за первые три майских дня уже воспользовались 18 человек.

"Акция имеет историю в несколько десятков лет. Таким образом, ветераны имеют возможность побывать в местах своей боевой славы, повидаться с однополчанами.

Скидки так же предоставляются для граждан 11 государств, подписавших Соглашение "О взаимном признании прав на льготный проезд". Акция продлится до 15 мая", - сообщил заместитель директора РАУП "Аэропорт Гомельавиа" Александр Юхо.

В канун Дня Победы в Минске пройдет финал Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты "Советская Белоруссия". А уже 4 мая на его заключительный этап в сквере у Национальной библиотеки Беларуси соберутся порядка 7 тысяч поклонников активного отдыха.

Ежегодный Всебелорусский легкоатлетический кросс, который весной проходит по всей стране в четыре этапа, собирает тысячи белорусов. Именно он дал путёвку в большой спорт нашей знаменитой бегунье на длинные дистанции Ольге Кравцовой. В этом году легкоатлетическому кроссу исполняется 10 лет. С каждым годом этот весенний спортивный праздник становится настоящим национальным проектом, направленным на пропаганду здорового и активного образа жизни.