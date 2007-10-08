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Дань глубокого уважения и любви

08 октября 2007 07:56
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В Беларуси стартовала Неделя матери. Открылась она утренниками и концертами в дошкольных учреждениях и школах. В военкоматах и воинских частях сегодня встречи с матерями погибших в мирное время при защите Родины и выполнении интернационального долга, а также с теми, чьи сыновья служат в армии.
По традиции женщин-матерей будут чествовать в трудовых и профсоюзных коллективах. На торжественных церемониях в Минском горисполкоме и облисполкомах многодетным матерям вручат ордена.
В течение недели праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны. Для многодетных, неполных малообеспеченных семей во всех территориальных центрах соцобслуживания населения будут организованы благотворительные акции, общественные приемные и выездные консультации различных специалистов.
К слову, в Беларуси - более 1,5 млн. семей, 89 тысяч из них - многодетные.
# общество

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