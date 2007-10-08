Дань глубокого уважения и любви

В Беларуси стартовала Неделя матери. Открылась она утренниками и концертами в дошкольных учреждениях и школах. В военкоматах и воинских частях сегодня встречи с матерями погибших в мирное время при защите Родины и выполнении интернационального долга, а также с теми, чьи сыновья служат в армии.

По традиции женщин-матерей будут чествовать в трудовых и профсоюзных коллективах. На торжественных церемониях в Минском горисполкоме и облисполкомах многодетным матерям вручат ордена.

В течение недели праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны. Для многодетных, неполных малообеспеченных семей во всех территориальных центрах соцобслуживания населения будут организованы благотворительные акции, общественные приемные и выездные консультации различных специалистов.

К слову, в Беларуси - более 1,5 млн. семей, 89 тысяч из них - многодетные.