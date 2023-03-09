Даме нельзя было появляться в одном наряде более двух раз. Какие балы проводились в Минске в XIX веке?

Выход в свет. В XIX веке Минск как франт закружил на балах. Нарядные дамы и кавалеры собирались в доме Гайдукевича на углу улицы Школьной и Верхнего города, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Там были просторный танцевальный зал, буфет, комнаты для азартных игр. Вот только леди могла позволить пофорсить раз в месяц. Идет война с Наполеоном. В город попадает немало иностранцев, которые показывают класс на паркете.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

В середине XIX века появляется понятие танцевальный вечер. Более свободный дресс-код устанавливается. Когда туда были приглашены сестры Прушинские, это владельцы Лошицкой усадьбы, они пришли в атласных платьях, в красивых платьях, а в моде был, наоборот, ситец. Они выглядели как розы среди букета полевых цветов, так их охарактеризовали и, может, даже высмеяли. В историю Минска входят танцевальные вторники Горвата – это дом, который находился на углу улицы Койдановской и Верхнего города. Сегодня это здание сохранилось, тогда это был флигель дома городского головы Дельпаце, это дом, где сегодня находится художественная галерея Михаила Савицкого. На них приглашали хороших танцоров. Если в Минск наведывалась императорская семья, организацию в руки брал сам губернатор. Так, к визиту Александра II в 1858-м готовились все известные фамилии. Кто-то принес серебро для сервировки стола, Тышкевичи везли из Борисова новую мебель, складывались, чтобы обить тканью стены и навести лоск. Отдельная тема – пригласительные билеты. Они были размером 9х16 или меньше. Без лишних украшательств и кричащих цветов. Программа, место, дата, костюмированный бал или тематический – все указывалось на долгожданных карточках.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Приглашения рассылались гостям за 2-3 недели. Зимой, когда сезон набирал самый разгар, приглашения отправлялись за несколько недель, то есть срок мог увеличиваться до месяца. Приглашенные должны в свою очередь ответить на приглашения либо согласием, либо отказом. Отказ должен был писаться в наиболее вежливой форме, но с указанием причины. Не всегда усадебные дома и даже городские квартиры могли вместить все количество приглашенных гостей, поэтому многие специально объединяли несколько вечеров, две семьи объединялись и снимали большое помещение либо павильон. Парад женихов и невест. На балы были большие надежды. На них знакомились, там же зарождались чувства. Чтобы блеснуть во всей красе, минчанки привозили платья из Европы, покупали в магазине Цифрана, заказывали у модистки. Но больше двух раз появиться в одном и том же наряде было дурным тоном. В начале XIX века в моду входит стиль ампир. Возвращаются к античности с древнегреческими локонами, струящимися платьями-туниками, рукавами-буфами и низким декольте. Легко и изящно, как полет райских птиц. У мужчин приветствовались белоснежные бархатные фраки и «пюсовые», что в переводе с французского – красная блоха. Огненно-коричневый был беспроигрышным вариантом. В тренде были полосатые носки. Денди на все 100.

Лидия Маркович:

Когда в моду вошла кадриль, то и дамы, и кавалеры приходили согласно цвета кадрили. Далее мода меняется и приходят кринолины снова, которые держали форму и позволяли уменьшить количество юбок. Тогда в моду входят панталоны. Причем для холодных пор года были шерстяные. Что касается корсетов, то они становятся менее жесткими, чем раньше, китовый ус, который вставляли для прочности, его заменяют просто-напросто большим количеством швов, которые позволяли по фигуре держать форму. Для удобства сверху платья надевалась гарсетка так называемая, то есть жилет. Магия флирта. Языку веера девочек обучали с 5-6 лет. Чтобы могли попросить прощения у пар, которых случайно задели во время па, выразить симпатию либо отказать принцу, который не оправдал ожидания. Этикет – дело тонкое. Заглянем в дамский будуар XIX века.

Алеся Бортич, специалист по светскому этикету:

Без веера было никуда, потому что корсеты туго затягивали женскую талию, и нужно было иметь веер, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и даже иметь при себе бутылочку с нюхательной смесью. Дамы просто падали в обморок. Прищепка-паж, чтобы было более удобно идти даме. Шатлен – незаменимый аксессуар XIX века, сейчас этого нет. Раньше не было карманов, а у женщин была необходимость куда-то складывать милые безделушки, разного рода шатлены стоили целое состояние.

Танцевать с одним джентльменом больше трех раз было под запретом. Поэтому заранее все оговаривали и четко прописывали в бальных книжечках: с кем мазурку, а с кем полонез. Во время кадрили можно было ожидать пылких признаний. А во время вальса – обменяться тайными записками. Чтобы парить на светском рауте, учились у хореографов. Предпочтение отдавали французам. Так сложилось, что еще в XVII веке Людовик XIV первым издал указ о создании академии танца. Неспроста вся хореография сегодня на французском. Приглашаем.

Павел Чванов, хореограф:

Начало XIX века – это расцвет бальной культуры. Один из самых популярных танцев был, который и открывал бал, менуэт, также были популярны такие танцы, как кадриль, экосез, англосез, вальс. Менуэт – это такой танец довольно сложный. Он танцуется очень высоко, на полупальцах.