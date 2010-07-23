Дамба водохранилища «Дрозды» — головная боль спасателей

Волны водохранилища уносят по несколько жизней в год.

Сильное течение прижимает экстремалов к решётке. Сопротивление бесполезно.

Александр Колос, старший моторист спасательной станции «Дрозды»:

Напор воды с водохранилища очень огромный, получается, как реактивная струя — настолько прижимает, что невозможно оторваться, невозможно выплыть.

В воскресенье двух смельчаков чудом удалось спасти. Вода приковала минчан к решётке на несколько часов. Уговоры и просьбы на отдыхающих уже не действуют.

Спасатели:

Сколько выездов было, предупреждений, но они, как только отъезжаешь, опять продолжают нырять.

Прыжок! Ещё прыжок! А выплывет, не выплывет — вопрос. В погоне за острыми ощущениями можно потерять самое ценное. Вопрос до сих пор остаётся открытым. Спасатели не могут круглосуточно следить только за дамбой. Ведь не только она таит в себе опасность.