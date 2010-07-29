Дальнейшее тесное сотрудничество Беларуси с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев обсудили сегодня в МИД Беларуси

Речь шла о расширении количества проектов для оказания поддержки беженцам.

Сейчас в Беларуси реализуются два масштабных проекта. Первый направлен на сокращение процесса интеграции беженцев. Второй — на повышение эффективности разделения миграционных потоков как на границе, так и внутри страны.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, за 15 лет сотрудничества Беларуси и Управления в компетентные органы нашей республики обратились около 3500 иностранцев из 48 стран. На 1 июня 2010 года беженцами признаны 819 иностранных граждан.

Общаясь с журналистами, Антонио Гутеррес сообщил, что Беларусь проводит благоприятную политику в защите беженцев и предоставлении им убежища. В стране живут толерантные люди, в то время как в мире немало проблем с ксенофобией.

Антонио Гутеррес, верховный комиссар ООН по делам беженцев:

Мы обсуждали, как улучшить ситуацию с беженцами. В частности, статус беженца и улучшение процесса интеграции. Мы считаем, что в этих двух областях будет действительно просто найти конкретные проекты, благодаря которым мы сможем работать вместе как с Правительством, так и с гражданским обществом. У нас есть программа обучения. Министерство иностранных дел предложило использовать белорусские обучающие центры, и мы хотим рассмотреть возможность их интеграции в нашу глобальную систему обучения.