Далай-лама завел страничку на Twitter

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV завел собственную страничку на популярном социальном сервисе микроблогинга Twitter.

Дневник духовного наставника читают уже около 68 тыс. пользователей этой интернет-службы. Там уже появились ссылки на интервью Далай-ламы, его фотографии и другие материалы. Администрация присвоила новому микроблогу статус «проверенного», что позволяет быть уверенным в подлинности учетной записи, отмечает Lenta.ru.

В феврале 2009 года уже сообщалось о том, что Далай-лама якобы зарегистрировался в Twitter, взяв имя пользователя @ohhdl (от английского названия представительства его святейшества Далай-ламы — Office of His Holiness The Dalai Lama). Автор @ohhdl давал ссылки на сайт Далай-ламы и отвечал на вопросы. До того как стало известно, что это не Далай-лама, на обновления подписалось свыше 16 тысяч человек. Вскоре после этого Twitter ввел понятие «проверенный аккаунт».

Микроблог Далай-ламы стремительно набирает популярность, несмотря на то что пока там нет каких-либо сообщений, написанных главой буддистов Тибета от себя, сообщает NEWSru.com. Первой записью в дневнике @DalaiLama, оставленной его представителями, стало сообщение о прибытии в Лос-Анджелес.

По словам основателя всемирно известного интернет-сервиса Эван Уильямс, в минувшие выходные он встречался с Далай-ламой в Лос-Анджелесе и предложил ему зарегистрироваться в социальной сети.