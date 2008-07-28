Дачники будут жить по новым правилам

Новые правила жизни в садовых товариществах вступят в силу с 7 августа. В нашей стране они вводятся впервые. Новый документ регламентирует жизнь дачника. Чистота, тишина, порядок – этот тот минимум, который от них требуется.



Новые правила многие дачники инициировали сами. Например, в отдельную главу вынесена такая тема, как шумовой режим. Строительные работы члены товарищества теперь обязаны начинать не ранее 9 часов и заканчивать не позднее 19.



Противопожарные, санитарные и природоохранные требования, порядок пользования дорогами, водопроводом. За нарушение правил самое малое, что грозит дачникам – это общественное порицание, а самое большое – лишение места в садовом товариществе.