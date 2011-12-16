Дабрачынная навагодняя акцыя для дзяцей, што засталіся без апёкі бацькоў, стартавала ў Жодзіна

Мары ў выхаванцаў дзіцячых дамоў самыя звычайныя. Гэта кнігі, цукеркі, цацкі.
Дарэчы, тым, хто не застанецца абыякавым, уручаць запрашэнне на вялікі святочны канцэрт з удзелам вядомых артыстаў айчыннай эстрады. Ён адбудзецца ў студзені ў мясцовым Палацы культуры аўтазавода. Там жа дзеці атрымаюць і падарункі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
Жыхары Жодзіна:
Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, мозаику на магнитах.
Я очень рада, что такая акция есть, и мы с доченькой примем участие в ней.
Побольше бы таких елок. Чтобы люди побольше дарили подарков детям.
Когда делаешь доброе, сам добрее становишься.
Віктар Жабко, галоўны арганізатар акцыі:
В первый день акции мы собрали свыше 50 подарков. На данный момент их уже 206. Также в акции приняла участие минская юридическая фирма. 99 подарков от них придет уже на днях. А так, горожане очень охотно принимают участие в акции, за что им отдельное спасибо. Без них акция бы не удалась, это точно.