Дабрачынная навагодняя акцыя для дзяцей, што засталіся без апёкі бацькоў, стартавала ў Жодзіна

Паўдзельнічаць у ёй можа кожны жадаючы. Зрабіць гэта вельмі проста. Трэба ўсяго толькі прыйсці ў гарадскі гандлёвы цэнтр, выбраць на елцы адзін з дзіцячых лістоў і выканаць жаданне.

Мары ў выхаванцаў дзіцячых дамоў самыя звычайныя. Гэта кнігі, цукеркі, цацкі.

Дарэчы, тым, хто не застанецца абыякавым, уручаць запрашэнне на вялікі святочны канцэрт з удзелам вядомых артыстаў айчыннай эстрады. Ён адбудзецца ў студзені ў мясцовым Палацы культуры аўтазавода. Там жа дзеці атрымаюць і падарункі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Жыхары Жодзіна:

Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, мозаику на магнитах.

Я очень рада, что такая акция есть, и мы с доченькой примем участие в ней.

Побольше бы таких елок. Чтобы люди побольше дарили подарков детям.

Когда делаешь доброе, сам добрее становишься.

Віктар Жабко, галоўны арганізатар акцыі:

В первый день акции мы собрали свыше 50 подарков. На данный момент их уже 206. Также в акции приняла участие минская юридическая фирма. 99 подарков от них придет уже на днях. А так, горожане очень охотно принимают участие в акции, за что им отдельное спасибо. Без них акция бы не удалась, это точно.