Цветы к памятнику и таблички с именами: в Большом Тростенце вспомнили жертв немецких концлагерей

Новости Беларуси. Почтить память тех, кто сражался за родину. В Большом Тростенце прошел митинг, на котором вспоминали жертв немецких концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы к памятнику-обелиску возложили школьники и установили памятные таблички с именами и фамилиями минских подпольщиков. Символично, что почести воздали именно сегодня. В этот день в 1945 году закончилась Вторая мировая война.