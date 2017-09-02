Цветы к памятнику и таблички с именами: в Большом Тростенце вспомнили жертв немецких концлагерей
Новости Беларуси. Почтить память тех, кто сражался за родину. В Большом Тростенце прошел митинг, на котором вспоминали жертв немецких концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цветы к памятнику-обелиску возложили школьники и установили памятные таблички с именами и фамилиями минских подпольщиков. Символично, что почести воздали именно сегодня. В этот день в 1945 году закончилась Вторая мировая война.
Елизавета Филимонова, ученица Тростенецкой средней школы:
Наши учителя стараются сделать так, чтобы наше поколение и поколение, которое младше, запомнило разные очень знаковые даты. Когда слышишь число людей, которые погибли тут, просто проходит дрожь по телу.
Владислав Хвайниский, ученик Тростенецкой средней школы:
Это место должно быть настолько важное для каждого человека, который живет в Беларуси и не только, поскольку тут погибло очень много человек, около 150 тысяч.
Впервые митинг, посвященный узникам немецких концлагерей, прошел в 1944 году, тогда на улицы столицы вышло более 10 тысяч минчан. С тех пор ежегодно в Тростенце вспоминают погибших.