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Цветное решение в борьбе с расхитителями топлива

19 января 2008 18:21
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Белорусские аграрии теперь будут получать только зеленую солярку и синий бензин. Окрашенные жидкости украсть будет практически невозможно - утверждают специалисты. Вора определят с первого взгляда.
# общество

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