Цветное решение в борьбе с расхитителями топлива

Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан. Накануне во всех православных храмах прошло Всенощное бдение.
Накануне в Крещенский сочельник десятки тысяч верующих совершили омовение в священной реке Иордан в Израиле.
Минская прокуратура дала правовую оценку действиям участников несанкционированного митинга 10 января.
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