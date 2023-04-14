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Цуран: активнее всего диспансеризацию проходят минчане от 19 до 39 лет

14 апреля 2023 11:24
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Новости Беларуси. Вовремя распознать болезнь и повысить эффективность лечения. О диспансеризации населения говорили в Минске. Сегодня медицинские обследования можно пройти буквально за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все о диспансеризации в Беларуси. Корреспондент СТВ прошла весь процесс за два часа.

Цуран: активнее всего диспансеризацию проходят минчане от 19 до 39 лет-1

Комфортные условия созданы как для населения, так и для медперсонала. Имеются специальные кабинеты, где каждый сможет проверить состояние здоровья. В столице набраны уверенные темпы по диспансеризации. Среди наиболее активных – жители столицы в возрасте от 19 до 39 лет. Этой категории граждан необходимо проходить проверку раз в три года. Хорошим резервом для диспансеризации работников могут стать здравпункты предприятий.

Цуран: активнее всего диспансеризацию проходят минчане от 19 до 39 лет-4

Екатерина Зеленковец:
Мы с мужем вдвоем прошли. Я и детям уже сказала, что очень удобно.

Цуран: активнее всего диспансеризацию проходят минчане от 19 до 39 лет-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Более активно идет население от 19 до 39 лет. На данный момент мы видим лидера – это Партизанский район. Более 30 % граждан уже прошло диспансеризацию. Здесь есть у каждого района специфика своя.

Цуран: активнее всего диспансеризацию проходят минчане от 19 до 39 лет-10

Что касается людей старшего возраста, учреждениям здравоохранения нужно проявить большую активность, чтобы привлечь людей. Отметим, раннее выявление неинфекционных заболеваний способствует проведению своевременных лечебных мероприятий.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Артем Цуран # Фотофакт

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