Цуран: активнее всего диспансеризацию проходят минчане от 19 до 39 лет

Новости Беларуси. Вовремя распознать болезнь и повысить эффективность лечения. О диспансеризации населения говорили в Минске. Сегодня медицинские обследования можно пройти буквально за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все о диспансеризации в Беларуси. Корреспондент СТВ прошла весь процесс за два часа.

Комфортные условия созданы как для населения, так и для медперсонала. Имеются специальные кабинеты, где каждый сможет проверить состояние здоровья. В столице набраны уверенные темпы по диспансеризации. Среди наиболее активных – жители столицы в возрасте от 19 до 39 лет. Этой категории граждан необходимо проходить проверку раз в три года. Хорошим резервом для диспансеризации работников могут стать здравпункты предприятий.

Екатерина Зеленковец:

Мы с мужем вдвоем прошли. Я и детям уже сказала, что очень удобно.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Более активно идет население от 19 до 39 лет. На данный момент мы видим лидера – это Партизанский район. Более 30 % граждан уже прошло диспансеризацию. Здесь есть у каждого района специфика своя.