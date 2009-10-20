ЦРУ инвестирует в мониторинг блогов и соцсетей

Инвестиционное подразделение ЦРУ под названием In-Q-Tel инвестирует в стартап Visible Technologies, который занимается мониторингом социальных медиа в Сети. Таким образом американские спецслужбы рассчитывают более эффективно использовать «открытые разведданные».

ПО от Visible Technologies умеет отслеживать более полумиллиона веб-сайтов ежедневно, проверяя миллионы постов и обсуждений в блогах, на форумах и в комментариях на таких ресурсах, как Flickr, YouTube, Twitter и Amazon, сообщает CNews. Правда, на сегодняшний день технология Visible Technologies не приспособлена для мониторинга популярных «закрытых» социальных сетей, таких как Facebook.

Пользователи данной разработки могут получать в реальном времени новые упоминания об интересующей их теме, заданной в виде ключевых слов. Кроме того, разработка Visible Technologies позволяет пользователям выставлять теги для постов, пересылать их своим коллегам и обсуждать данные материалы через специальный веб-интерфейс.

ПО от Visible умеет оценивать каждый проверяемый пост, определяя контекст его содержания как позитивный, негативный, смешанный или нейтральный. Также программа может оценить степень влияния беседы на сайте или автора какой-либо заметки на общественное мнение.

По словам представителей In-Q-Tel, задача Visible - помогать ЦРУ отслеживать иностранные социальные медиа и обеспечивать военных информацией о выявлении различных проблем. Впрочем, как отмечают аналитики, данный инструмент можно будет направить и на контроль медиа в самих США. Сейчас Visible Technologies уже занимается мониторингом веб-ресурсов для таких компаний, как Dell, AT&T и Verizon. А для Microsoft Visible мониторит мнения о новой операционной системе Windows 7

По словам Дэна Ветраса, исполнительного директора Visible, благодаря инвестициям от In-Q-Tel ЦРУ станет «конечным потребителем» продуктов компании. Также продуктами от Visible могут в ближайшее время начать пользоваться и другие государственные ведомства.

Объем инвестиций в компанию от In-Q-Tel не раскрывается.