Cпасатели Минской области усилили контроль на акваториях в период аномальной жары

С начала 2026 года в Минской области утонули 29 человек, из них – трое детей. В жаркие дни возрастают риски чрезвычайных ситуаций, в том числе у водоемов. Спасатели усиливают контроль на акваториях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инспекторы напоминают о правилах поведения у воды. Проводят беседы, раздают памятки и буклеты. Мониторят береговую линию и с высоты. В поле зрения не только благоустроенные зоны, но и места, запрещенные для купания. Спасатели напоминают: заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения запрещено – это может привести к трагедии. Подобный случай уже был зафиксирован в Минской области. Человека удалось спасти.

Подплыли спасатели, достали меня с воды. Сам не понял, как это произошло. Достали на берег, оказали помощь. Сделал для себя вывод, что пьяным воду не ногой.

Максим Шихалев, начальник Минского РОЧС:

Именно на необорудованных участках чаще всего происходят трагические случаи. В ходе рейдов мы также работаем с детьми и их родителями, разъясняя правила безопасного поведения на воде.

В пятницу сохранится жаркая погода. На 7 августа объявлен оранжевый уровень опасности. Чтобы отдых был только в радость, стоит соблюдать простые правила безопасности.