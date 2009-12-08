Cкончался легендарный русско-американский журналист Петр Вайль

61-летний журналист умер в одной из больниц чешской столицы после тяжелой и продолжительной болезни.

Петр Вайль родился 29 сентября в 1949 году в Риге, но почти всю жизнь прожил за границей. Учился в Строительном институте, но бросил его, служил в армии, потом поступил на редакторский факультет Московского полиграфического института и окончил его в 1975 году. Работал грузчиком, пожарным, журналистом в районной газете и даже рабочим на кладбище. В 1977 году эмигрировал в США, а в 1995 году переехал в Прагу. По его собственному признанию, эмигрировать из СССР его заставило осознание того, что, работая в Риге, видел собственную жизнь до старости, а это было нестерпимо.

Переехав в Нью-Йорке, Вайль начал сотрудничать со многими эмигрантскими изданиями, в том числе с газетой «Новый американец», редактором которой был Сергей Довлатов, вместе они проработали почти 13 лет. Вайль водил тесное знакомство с Иосифом Бродским, был составителем и автором предисловий к его сборникам.

С 1988 года Петр Вайль работал на радиостанции «Свобода». Начинал в нью-йоркском бюро, а в 1995 году переехал в Прагу и стал заместителем директора Русской службы по информационным, потом — по тематическим программам. Множество эссе написанных Вайлем на разные темы — от кино до политики, от кулинарии до русского языка – в разное время звучали на волне радио.

Петр Вайль соединил в себе три редких качества — он был великим журналистом, великим путешественником и великим знатоком русской культуры, заявил в интервью РИА-Новости издатель Сергей Пархоменко, близко общавшийся в писателем.

«Это огромная потеря и для журналистики, и для литературы. Вайль на протяжении последних десятков лет был одним из лучших журналистов в мире, пишущих и говорящих по-русски. Он был журналистом мирового класса, работающим на русском языке, — признал Пархоменко. — Таких журналистов, к сожалению, мало».