CIT Group объявила о банкротстве

Новой жертвой кризиса вновь стала одна из крупнейших финансовых корпораций США.

По уже одобренному плану реорганизации контроль над компанией перейдет к кредиторам - они получат новые долговые обязательства со скидкой 30 %.

Корпорация с вековой историей несколько месяцев - на грани банкротства. От несостоятельности не спас даже государственный кредит в два с лишним миллиарда долларов. При общем капитале компании в 71 миллиард, долги – 65 миллиардов.

Отметим, компания кредитует около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому коллапс заемщика может привести к всплеску безработицы, снижению покупательского спроса и общему ухудшению ситуации в экономике.