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CIT Group объявила о банкротстве

02 ноября 2009 12:40
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Новой жертвой кризиса вновь стала одна из крупнейших финансовых корпораций США.

По уже одобренному плану реорганизации контроль над компанией перейдет к кредиторам - они получат новые долговые обязательства со скидкой 30 %.

Корпорация с вековой историей несколько месяцев - на грани банкротства. От несостоятельности не спас даже государственный кредит в два с лишним миллиарда долларов. При общем капитале компании в 71 миллиард, долги – 65 миллиардов.

Отметим, компания кредитует около миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому коллапс заемщика может привести к всплеску безработицы, снижению покупательского спроса и общему ухудшению ситуации в экономике.

# общество

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