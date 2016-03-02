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Циклон «Зисси» покидает Беларусь: синоптики прогнозируют незначительный снег и метель

02 марта 2016 07:41
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Новости Беларуси. Циклон «Зисси» покидает Беларусь. Накануне  максимальное количество осадков  выпало в Жлобине и Марьиной Горке. Там толщина снежного покрова достигла 12 сантиметров. 2 марта синоптики прогнозируют незначительный снег и метель. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.  В центральных и северо-восточных регионах страны ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. 

Национальный аэропорт Минск в настоящее время  работает в штатном режиме. Отмены рейсов в связи с погодными условиями нет. Специалисты Белэнерго ведут постоянный мониторинг ситуации. Не прекращает работу снегоуборочная техника - более тысячи шестисот машин  задействованы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
На машине сегодня. Просто передо мной вчера много аварий было. Неприятный день получился.

Хорошо, красиво на улице стало. По-моему, все нормально.

# общество # Погода в Беларуси

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