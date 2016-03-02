Циклон «Зисси» покидает Беларусь: синоптики прогнозируют незначительный снег и метель

Новости Беларуси. Циклон «Зисси» покидает Беларусь. Накануне максимальное количество осадков выпало в Жлобине и Марьиной Горке. Там толщина снежного покрова достигла 12 сантиметров. 2 марта синоптики прогнозируют незначительный снег и метель. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. В центральных и северо-восточных регионах страны ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Национальный аэропорт Минск в настоящее время работает в штатном режиме. Отмены рейсов в связи с погодными условиями нет. Специалисты Белэнерго ведут постоянный мониторинг ситуации. Не прекращает работу снегоуборочная техника - более тысячи шестисот машин задействованы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

На машине сегодня. Просто передо мной вчера много аварий было. Неприятный день получился.

Хорошо, красиво на улице стало. По-моему, все нормально.