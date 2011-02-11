Циклон «Олаф» в Беларуси: работа коммунальных служб в усиленном режиме, увеличение ДТП и дальнейшее похолодание

Хотя погода сменила ветреное настроение на крутую заносчивость, выпавшие ночью осадки утром оказались «головной болью» для водителей, но не «снегом на голову» для дорожников и коммунальщиков.
Вся дорожная техника вышла на уборку столицы. Центральные улицы Минска из-за обильного снегопада пришлось чистить несколько раз.
Несмотря на все усилия дорожных служб, снег успевал сделать свое мокрое дело. Удержать автомобиль «в безопасном режиме» удалось не всем.
Сотрудники ГАИ советуют в непогоду быть на расстоянии и сбросить газ. Ведь излишние маневры чреваты аварийной парковкой.
Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:
В таких сложных погодных условиях увеличивается количество ДТП. Это связано с несоблюдением дистанции, но большинство виновников происшествий – это молодые водители.
За содержанием автомобильных дорог и безопасностью движения не только в Минске, но и по всей стране следят специальные службы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь, на мониторе, видна вся дорожная ситуация. И в чрезвычайных ситуациях принимаются экстренные меры.
За покрытием дорог следят специальные измерители. Около сотни датчиков сообщают в единый центр температуру и состояние полотна. Основные трассы и второстепенные дороги ко всем населенным пунктам под круглосуточным наблюдением.
Почти две тысячи единиц техники в полной готовности. Кстати, за два часа до снегопада дороги обрабатывают специальным составом, который способен расплавить снег.
Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:
Обработки до начала снегопада намного эффективнее. Снег не ложится слоем, он сразу тает. Это значительно упрощает содержание, и не образовывает ледяной накат.
Если снег кому и доставил хлопоты, но только не им. Лыжники ликуют – такой подарок с небес перед ответственным стартом, пришелся кстати.
Лыжник:
Мы рады снегу. Очень хороший для лыжни, скольжение неплохое.
Лыжник:
Погода прекрасная, настроение супер, попытаемся показать отличный результат
Лыжник:
Сегодня мы тренировались больше обычного, потому что снежная хорошая трасса.
Несмотря на земные проблемы, снег и метель, небесные магистрали работают без перебоя. Все вылеты из Национального аэропорта проходят по графику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Что касается погоды, то к выходным усилятся морозы. Ночью – до -18. А на северо-востоке страны – до 25 градусов.