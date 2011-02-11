Циклон «Олаф» в Беларуси: работа коммунальных служб в усиленном режиме, увеличение ДТП и дальнейшее похолодание

Не успели белорусы вздохнуть после циклона «Николас», как на смену пришел новый – «Олаф». Во многих районах страны снегопады и метели. На улицы вышла спецтехника.

Хотя погода сменила ветреное настроение на крутую заносчивость, выпавшие ночью осадки утром оказались «головной болью» для водителей, но не «снегом на голову» для дорожников и коммунальщиков.

Вся дорожная техника вышла на уборку столицы. Центральные улицы Минска из-за обильного снегопада пришлось чистить несколько раз.

Несмотря на все усилия дорожных служб, снег успевал сделать свое мокрое дело. Удержать автомобиль «в безопасном режиме» удалось не всем.

Сотрудники ГАИ советуют в непогоду быть на расстоянии и сбросить газ. Ведь излишние маневры чреваты аварийной парковкой.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

В таких сложных погодных условиях увеличивается количество ДТП. Это связано с несоблюдением дистанции, но большинство виновников происшествий – это молодые водители.

За содержанием автомобильных дорог и безопасностью движения не только в Минске, но и по всей стране следят специальные службы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь, на мониторе, видна вся дорожная ситуация. И в чрезвычайных ситуациях принимаются экстренные меры.

За покрытием дорог следят специальные измерители. Около сотни датчиков сообщают в единый центр температуру и состояние полотна. Основные трассы и второстепенные дороги ко всем населенным пунктам под круглосуточным наблюдением.

Почти две тысячи единиц техники в полной готовности. Кстати, за два часа до снегопада дороги обрабатывают специальным составом, который способен расплавить снег.

Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

Обработки до начала снегопада намного эффективнее. Снег не ложится слоем, он сразу тает. Это значительно упрощает содержание, и не образовывает ледяной накат.

Если снег кому и доставил хлопоты, но только не им. Лыжники ликуют – такой подарок с небес перед ответственным стартом, пришелся кстати.

Лыжник:

Мы рады снегу. Очень хороший для лыжни, скольжение неплохое.

Лыжник:

Погода прекрасная, настроение супер, попытаемся показать отличный результат

Лыжник:

Сегодня мы тренировались больше обычного, потому что снежная хорошая трасса.

Несмотря на земные проблемы, снег и метель, небесные магистрали работают без перебоя. Все вылеты из Национального аэропорта проходят по графику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что касается погоды, то к выходным усилятся морозы. Ночью – до -18. А на северо-востоке страны – до 25 градусов.