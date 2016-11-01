Прямой эфир

Циклон «Гизи» надвигается на Беларусь

01 ноября 2016 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Беларусь надвигается циклон «Гизи». Характер атмосферной девушки своенравный. Сильные осадки в виде снега и дождя и шквалистый ветер – особенные черты. В отдельных районах страны возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью – от 0 до -6, днем – от 0 до +6.

На 2 ноября синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

А тем временем в Беларуси из-за зимних капризов погоды начали обработку дорог противогололедными материалами. Только за минувшие сутки израсходовано более 2,5 тонн реагентов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Акция добровольного безвозмездного донорства крови проходит в БНТУ
01 ноября 2016 10:15

Акция добровольного безвозмездного донорства крови проходит в БНТУ

Светлана Котова, юрист: Что нужно знать о контрактной системе?
01 ноября 2016 10:06

Светлана Котова, юрист: Что нужно знать о контрактной системе?

Экстренная ситуация в метро: что делать в случае падения на рельсы и ЧП?
01 ноября 2016 09:21

Экстренная ситуация в метро: что делать в случае падения на рельсы и ЧП?