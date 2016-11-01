Циклон «Гизи» надвигается на Беларусь

Новости Беларуси. На Беларусь надвигается циклон «Гизи». Характер атмосферной девушки своенравный. Сильные осадки в виде снега и дождя и шквалистый ветер – особенные черты. В отдельных районах страны возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью – от 0 до -6, днем – от 0 до +6.

На 2 ноября синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

А тем временем в Беларуси из-за зимних капризов погоды начали обработку дорог противогололедными материалами. Только за минувшие сутки израсходовано более 2,5 тонн реагентов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.