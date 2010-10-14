ЦИК: Ошибка в 20% в декларации о доходах – не повод для отказа

Это решение Центризбиркома, принятое, кстати, впервые, можно назвать принципиальным. 20% процентов в декларации о доходах – теперь уже не ошибка. Как и было заявлено, ЦИК демонстрирует сверхлояльность ко всем кандидатам. И небольшие погрешности в отчётах не будут поводом для отказа в регистрации.

Желающим побороться за президентское кресло также предоставят возможность бесплатно выступить на радио, телевидении и в газетах, а также впервые предложат публично отстоять свою правоту в теледебатах. Потенциальных кандидатов на главный государственный пост в стране осталось 15.



Есть и ещё одно послабление. По обновлённому Избирательному Кодексу, кандидатам теперь уже не нужно собирать декларации со всех близких родственников. Раньше требовались даже от тех, кто проживает отдельно.

Надежда Киселева, заведующий организационно-правовым отделом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сведения о доходах и имуществе кандидата в Президенты, его супруги, а также близких родственников центральная комиссия не позднее, чем на четвертый день после регистрации кандидата в Президенты, передает в средства массовой информации для опубликования.

14 октября определено, как будет идти агитация в государственных СМИ. Законодательство даёт право на бесплатное выступление кандидатов в прессе (газет в этот раз 11), а также по телевидению и радио. Впервые можно и самостоятельно покупать эфирное время или полосы, оплатив услугу из личного фонда. И, кроме того, вводится право на участие в теледебатах. Причём, если с предвыборной программой выступить может только кандидат, то отстаивать позиции в дебатах может и доверенное лицо.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Будет ли это в записи или в прямом эфире – это не имеет значения, потому что избиратели получат всю полноту информации.

Они будут выбирать себе партнеров. Все выступления будут идти в жеребьевке. Всегда имеет значение, за кем остается последнее слово.



Соблюдение правил предвыборной агитации будет контролировать специальный наблюдательный совет. Пока же информация о нарушениях поступает в ЦИК напрямую. Именные агитки одного из кандидатов замечены по всей страны. Десятки образцов уже в Центризбиркоме. И, кроме того, протоколы опросов несовершеннолетних, которые собирали подписи под чужими удостоверениями. Руководитель инициативной группы пояснил, что пять удостоверений было утеряно, а заявить в милицию, в том числе и об анонимных распространителях агитматериалов, они просто не успели.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Удостоверения были выданы самому потенциальному кандидату, и он раздавал их. И, вдруг, он их теряет. И у этого же человека находятся здесь подписные листы, заверенные членом инициативной группы, и листовки. Значит все это исходит из одного центра.

Александр Коледа, член Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ссылки на такие обстоятельства больше носят характер детского лепета. Меня больше интересует другое обстоятельство: вы специально это делаете, напрашиваетесь на какие-то санкции, или пока проверяете выдержку центральной комиссии?



Пока это единственная инициативная группа, нарушившая Избирательный Кодекс. Ей вынесено предупреждение. Повторное может выбить потенциального кандидата из гонки.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта избирательная кампания – верх либерализма. Хотя могу сказать, что у нас все президентские избирательные кампании дают возможность максимальному количеству будущих претендентов участвовать в выборах. Поэтому сегодняшнее решение продиктовано этим. Думаю, оно является абсолютно гуманным и дает возможность группе работать. Теперь надежда только на то, что инициативная группа господина Некляева оправдает то доверие и тот аванс, который ей предоставлен, и будет собирать подписи с соблюдением избирательного законодательства.

В целом, главная политическая кампания страны проходит спокойно и активно. Треть потенциальных кандидатов заявляют о большей части собранных подписей в свою поддержку. Трое, по их заверениям, 100-тысячный рубеж преодолели. В любом случае этот этап избирательной кампании продлится по 29 октября включительно.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко, телекомпания СТВ