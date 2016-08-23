ЦИК Беларуси зарегистрировал 56 кандидатов в члены Совета Республики

Новости Беларуси. Центризбирком зарегистрировал 56 кандидатов в члены Совета Республики. Среди них не мало известных людей. Так, на кресло сенатора претендуют нынешний глава верхней палаты Михаил Мясникович, председатель федерации профсоюзов Михаил Орда, Руководитель центра «Трансплантации органов и тканей» Олег Руммо.

В списке претендентов и министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина. Впрочем, одновременно быть сенатором и членом правительства по закону запрещено. Потому, по словам министра, в случае избрания она обязуется покинуть свой пост.

Выборы в Совет Республики пройдут в Беларуси с 25 августа по 13 сентября.

Что же касается выборов в нижнюю палату парламента, то территориальные комиссии вплотную подходят к финальным стадиям подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Проводим выборы все совершеннее. По крайней мере они становятся цивилизованнее. Это, во-первых, определенная вежливость, терпимость к инакомыслию, чужому мнению. И более всего меня, конечно, порадовало, что наконец-то наши местные власти начинают работать цивилизованно, отводя достаточное количество мест для проведения сначала пикетов по сбору подписей, а затем предвыборных мероприятий.