ЦИК 21 января проведёт первое заседание по вопросам референдума

Новости Беларуси. 21 января состоится первое заседание Центризбиркома по вопросам референдума, темой которого будет внесение изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 января состоится первое заседание Центризбиркома по вопросам референдума, темой которого будет внесение изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голосование пройдет 27 февраля. 20 января Президент Беларуси подписал соответствующий указ. Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Центризбиркому поручено организовать проведение плебисцита, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.