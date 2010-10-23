Цифры в квитанциях за подогрев воды шокировали жителей Лиды

Лидчане недоумевали по поводу полученных счетов на оплату коммунальных услуг: в квитанциях за сентябрь выставлен перерасчет за подогрев воды. Для кого-то он составляет 10 тысяч рублей, для кого-то – 30, а для кого-то – 60 и более. По городу поползли нелепые слухи: мол, РУП ЖКХ таким способом намерен погасить свои долги, образовавшиеся за время подготовки к «Дажынкам», пишет « Гродненская правда»

Вячеслав Яроцкий, начальник расчетно-справочного центра Лидского ГУП ЖКХ:

Перерасчет за подогрев горячей воды произведен согласно действующей «Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг», утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 2004 года №13, лидчанам, которые живут в домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды.

В инструкции говорится, что при отсутствии такового прибора начисление платы производится исходя из объемов потребления горячей воды по каждому потребителю жилищно-коммунальных услуг и норматива расхода тепловой энергии на подогрев одного кубического метра воды, утверждаемого местными исполнительными и распорядительными органами. Такие нормативы на период сентябрь 2009-го – август 2010 года были утверждены районным исполнительным комитетом и опубликованы в «Лідскай газеце». В районной газете чуть раньше публиковались материалы, где мы сообщали о том, что перерасчеты производятся дважды в год: в сентябре – по воде, в мае – по отоплению. Однако, видимо, не все прочли эту информацию или этого было недостаточно. Учтем на будущее…