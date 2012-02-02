Цифровую систему радиосвязи планируют внедрить на белорусской железной дороге

Этот инновационный проект даст выход в единую европейскую интегрированную сеть.



Наши специалисты уже приступили к первому этапу. Проектные работы ведутся на участке Минск – Молодечно – Гудогай – государственная граница Беларуси. Ожидается, что первая очередь строительства радиосвязи завершится в 2013 году.



Система позволит повысить надежность, безопасность и эффективность международных грузовых и пассажирских перевозок за счет повышения скорости обработки информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.