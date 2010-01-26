Цифровой обучающий центр появится в Парке высоких технологий

Его создадут белорусские и индийские программисты.

Обучать передовым технологиям наших специалистов будут индийские преподаватели, а позже и наши педагоги, прошедшие стажировку в Индии. В этом центре установят оборудование для видеоконференций, дистанционных консультаций и лекций.

В виртуальном обучении задействуют и регионы. В технических вузах Гродно и Гомеля появятся учебные аудитории для интерактивного телемоста с Минском и Индией.

В новом центре смогут повысить квалификацию IT-специалисты, преподаватели профильных технических вузов, менеджеры предприятий и госслужащие.

Абхинав Диксит, ответственный координатор Центра передовых вычислительных разработок Департамента информационных технологий Республики Индия:

Этот проект направлен на развитие человеческого потенциала, и Беларусь была выбрана в результате предварительного анализа, который был проведен в 2007 году.

Адитья Кумар Синха, координатор Центра разработки перспективных вычислительных систем Департамента информационных технологий Республики Индия:

Проблема безопасности в интернете сейчас очень актуальна, и, безусловно, в настоящее время специалисты, работающие в области информационных технологий, должны обладать базовыми знаниями в области защиты информации в интернете. Мы будем рады обучить ваших специалистов мерам по защите сайтов, решениям которые мы применяем для того, чтобы защититься от преступлений в сети.