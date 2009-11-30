Цифровое телевидение появится в Минске до конца года

Специальная станция уже готова к работе.

Благодаря «цифре» число каналов вырастет до восьмидесяти. У зрителя будет возможность доступ к интерактивному ТВ, видео по запросу и радиоканалам без рекламы.

С середины декабря цифровую станцию будут тестировать. До Нового года жителей столицы с каналами познакомят бесплатно, а после — их сигнал закодируют. Подключиться снова можно будет при помощи специальной приставки и карты условного доступа, заключив договор с МТИС.

По прогнозам специалистов, к 2015 году цифровое вещание в Беларуси полностью вытеснит аналоговое.

Виктор Бычков, директор Минских телевизионных информационных сетей:

Стоимость цифрового пакета будет соизмерима со стоимостью аналогового — цена порядка 15-25 тысяч рублей за 80 телевизионных каналов. Это будут нишевые каналы тематических направлений: спортивные, музыкальные и другие специализированные, как для автомобилистов, охотников и рыболовов.