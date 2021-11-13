Чувство ритма, гибкость тела, внутренний мир участников. На базе БГУКИ создана арт-платформа «Сопряжение»
Новости Беларуси. Искусство пробуждает чувства. Оно дает нам способность видеть невидимое, осязать неосязаемое и воспроизводить то, что не имеет облика. На базе университета культуры и искусства создан проект-биеннале – арт-платформа под названием «Сопряжение». В ней соединены различные формы взаимодействия мастеров самых разных жанров, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Дмитрий Беззубенко, старший преподаватель кафедры хореографии БГУКИ:
Эта вещь родилась из огромного желания создать некую платформу, в рамках которой у каждого художника абсолютно любого вида искусства была возможность высказаться и быть услышанным.
Арт-платформа – синтез нескольких видов искусства. В данном случае визуала и современной хореографии. В 2021 году сезон открыл спектакль After, где тело танцовщика является предметом исследования как для фотохудожника, так и для хореографа. При создании проекта стояла цель задействовать минимальное количество ресурсов – и вот что из этого вышло.
Дмитрий Беззубенко:
Мы имеем тело танцовщика, объектив фотографа и полотно художественное – это все, чем мы себя ограничили для передачи своего внутреннего состояния, для реакции на какое-то действие, на какую-то жизненную ситуацию.
Дмитрий Беззубенко (хореограф постановки) поделился моментами и этапами подготовки проекта. В нем авторы попытались донести зрителю состояния себя настоящего и показать моменты, когда человек находится в зоне комфорта. Это образы, которые требуют определенных условий, места и времени.
Дмитрий Беззубенко:
Вот эти вот маски, которые где-то мы осознанно меняем, где-то бессознательно так происходит – это то, что мы выносим на публику, на зрителя для того, чтобы было потом, о чем говорить и с чем сравнивать. С фотохудожником мы нащупали эту основу в объективе, потом мы пытались понять, как вот это состояние каждого из них мы можем раскрыть посредством хореографии.
Чувство ритма, гибкость тела, внутренний мир участников, попытки прожить самые разнообразные эмоции и всем телом продемонстрировать их, достучаться до каждого. А что же происходит потом?
Дмитрий Беззубенко:
Почему название именно «После»? Вот это ощущение послевкусия – это и есть состояние и ощущение «а что делать дальше»? Вернуться и пережить эту ситуацию еще раз для того, чтобы понять, возможно, это проанализировать и поставить хорошую точку, чтобы действовать дальше, но уже с другим ощущением, состоянием, принятием, восприятием.
Сама идея заключается в том, чтобы зритель честно ответил на вопросы: что для него увиденное, какие чувства настигли и что за мысли, воспоминания пролетели в тот момент в голове. После репетиции каждый танцор демонстрировал свое состояние на бумаге и тем самым мог проанализировать динамику изменений и понять себя изнутри. А о чем думают педагоги, проходя этот сложный творческий путь?
Дмитрий Беззубенко:
Хотелось бы увидеть работу, находясь в качестве зрителя. Случился ли ответ на мой личный вопрос? Я не хочу, чтобы танцовщики показывали меня, транслировали мое состояние. Я хочу, чтобы моя была только структура, а наполнение было индивидуальное абсолютно каждого. Индивидуальность в момент воспроизведения какого-то хореографического текста в определенной мизансцене, в определенном рисунке – для меня вот этот ценно и это очень важно.