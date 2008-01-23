Чудотворная икона Порт-Артурской Божьей Матери в Минске

Святыня размещена в Свято-Духовом Кафедральном соборе и будет находиться в столице всего один день.Уже в полночь икона продолжит свое странствие по миру и отправиться в Тбилиси из аэропорта <Минск-2>.

В Беларуси святыня впервые. До этого ей поклонялись жители Санкт-Петербурга.

Образ Порт-Артурской Божьей Матери был написан около 100 лет назад, в дни Русско-Японской войны. Икону должны были отправить в Порт-Артур для ободрения русского войска, но в осажденный город она так и не попала. Долгие годы ее судьба оставалась неизвестной. Несколько лет назад икону обнаружили в антикварной лавке в Иерусалиме.

Через неделю икона вновь будет транзитом в Минске на пути из Тбилиси в Санкт-Петербург.