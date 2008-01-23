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Чудотворная икона Порт-Артурской Божьей Матери в Минске

23 января 2008 14:40
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Святыня размещена в Свято-Духовом Кафедральном соборе и будет находиться в столице всего один день.Уже в полночь икона продолжит свое странствие по миру и отправиться в Тбилиси из аэропорта <Минск-2>.
В Беларуси святыня впервые. До этого ей поклонялись жители Санкт-Петербурга.
Образ Порт-Артурской Божьей Матери был написан около 100 лет назад, в дни Русско-Японской войны. Икону должны были отправить в Порт-Артур для ободрения русского войска, но в осажденный город она так и не попала. Долгие годы ее судьба оставалась неизвестной. Несколько лет назад икону обнаружили в антикварной лавке в Иерусалиме.
Через неделю икона вновь будет транзитом в Минске на пути из Тбилиси в Санкт-Петербург.
# общество

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