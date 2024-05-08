Чудом остался жив, идя под пулями. На войне сражались отец и сын, оба вернулись с фронта. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Письмо прислала Юлиана Ширко из города Чашники Витебской области.

Моя прабабушка Алина Григорьевна, несмотря на почтенный возраст, каждый год 9 Мая старается сходить на сельское кладбище и почтить память моего прадеда Михаила Филипповича Ширко и его отца Филиппа Самуиловича. Традиция такая сложилась давно, так как в семье именно 9 Мая, День Победы – главный праздник. В годы Великой Отечественной войны отец и сын сражались против немецко-фашистских захватчиков.

«Твой прадед не любил говорить о войне, – вспоминает моя прабабушка. – Дошел до Берлина, участвовал в Пражской операции, награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими.

Обычный сельский паренек двадцатилетним юношей попал на фронт, начинал службу радистом в 55-м стрелковом полку. День Победы не стал финальной точкой в боевом календаре уроженца Чашникского района. Лишь в 1950 году старший радиотелефонист Михаил Филиппович Ширко вернулся в родную деревню Хоряково. Вернулся с фронта и его отец Филипп Самуилович. Посчастливилось встретиться на родной земле и отцу, и сыну. В то время это была величайшая редкость. Но зато дома ждала беда – мать, хозяйка дома, не дождалась своих героев с войны, умерла. Так и прожил Филипп один до конца дней, помня о супруге, помогая сыну и его семье. А когда просили деда рассказать про войну, он говорил: «Это про которую, дружочек, тебе рассказать?» Ведь прошел он не только Великую Отечественную войну, где награжден был медалью «За отвагу», но участвовал и в Финской.

В семье сохранилась такая военная быль про прадеда Михаила: сказали ему, что погибли отец и мать, и он, словно оглушенный этой новостью, шел в полный рост, несмотря на обстрелы. Может, и длилось это буквально мгновение, но, как известно, на войне именно секунды иногда решают многое. Вся шинель внизу была изрешечена, а солдат остался цел. Как если не чудом это назвать? Оказалось, дурная весть пришла ошибочно, на то время родители были живы, а случай этот в семье передается из поколения в поколение.

В архивах есть документальное свидетельство подвига Михаила Филипповича: «Телефонист 4-й батареи и дивизиона рядовой Ширко Михаил Филиппович в боях на улицах Берлина по 1 мая 1945 года под ружейно-пулеметным огнем навел 3 линии связи, устранил 16 порывов линии, из личного оружия уничтожил 3 гитлеровцев». В военное время просто выжить уже было удачей, а под обстрелами еще и связь устанавливать – действительно подвиг.

Всем известно, что без связи между подразделениями рушится общая система, идет блокада группировок. А это потери и отсутствие продвижения, и где – в самом Берлине! Ведь дошли, осталось чуть-чуть. И солдаты выполняли свой долг, работали, не щадя жизни. Много их погибло именно тогда, совсем немного не дожив до Победы…

Вспоминает моя прабабушка Алина в канун 9 Мая и мужа своей родной тети Павла Григорьевича Бородавко, полного кавалера ордена Славы, имя которого увековечено на Аллее Героев Советского Союза в Чашниках: «Скромный и порядочный человек был, никогда не отказывал в помощи, замечательной души и чистой совести. Таким остался в памяти близких Павел Григорьевич».

Прабабушка готовит букеты заранее – ее муж и свекор похоронены рядом. Так они вместе ушли на фронт, воевали, вернулись с Победой, жили по соседству в одной деревне и там, далеко, они, наверное, тоже рядом.