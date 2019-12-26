Чтобы остановить несанкционированную рекламу на столбах, в Минске начали ставить видеокамеры

Чистильщикам столбов «Минсктранса» теперь будут помогать камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Большой город» . Пока предприятие тестирует три устройства.

В местах их установки нелегальных объявлений уже стало меньше, поэтому в первой половине будущего года планируют установить еще более 20 камер. Сейчас очисткой столбов занимаются сотрудники. Они идут по «горячим следам» расклейщиков ежедневно.