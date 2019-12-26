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Чтобы остановить несанкционированную рекламу на столбах, в Минске начали ставить видеокамеры

26 декабря 2019 09:48
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Чистильщикам столбов «Минсктранса» теперь будут помогать камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Большой город». Пока предприятие тестирует три устройства.

Чтобы остановить несанкционированную рекламу на столбах, в Минске начали ставить видеокамеры-1

В местах их установки нелегальных объявлений уже стало меньше, поэтому в первой половине будущего года планируют установить еще более 20 камер. Сейчас очисткой столбов занимаются сотрудники. Они идут по «горячим следам» расклейщиков ежедневно.

Чтобы остановить несанкционированную рекламу на столбах, в Минске начали ставить видеокамеры-4

Николай Тюнин, заместитель директора филиала «Служба энергохозяйства» ГП «Минсктранс»:
У нас город условно разделен на три участка контактной сети. На каждом участке по три чистильщика. Составлен график, по которому они в течение недели обходят все улицы. 

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество

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