Чтобы остановить несанкционированную рекламу на столбах, в Минске начали ставить видеокамеры

Чистильщикам столбов «Минсктранса» теперь будут помогать камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Большой город». Пока предприятие тестирует три устройства.
Чистильщикам столбов «Минсктранса» теперь будут помогать камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Большой город». Пока предприятие тестирует три устройства.
В местах их установки нелегальных объявлений уже стало меньше, поэтому в первой половине будущего года планируют установить еще более 20 камер. Сейчас очисткой столбов занимаются сотрудники. Они идут по «горячим следам» расклейщиков ежедневно.
Николай Тюнин, заместитель директора филиала «Служба энергохозяйства» ГП «Минсктранс»:
У нас город условно разделен на три участка контактной сети. На каждом участке по три чистильщика. Составлен график, по которому они в течение недели обходят все улицы.