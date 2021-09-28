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«Чтобы не образовался какой-то вакуум». Лукашенко обозначил важность переходного периода в проекте Конституции

28 сентября 2021 18:59
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Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К слову о переходном периоде, Президент заметил, что этот вопрос в новом проекте пока не прописан.  

«Чтобы не образовался какой-то вакуум». Лукашенко обозначил важность переходного периода в проекте Конституции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции. Если это из Конституции не вытекает, нам предстоит доработать в этой части Конституцию. Переходные предложения должны быть, чтобы не образовался какой-то вакуум.  

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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