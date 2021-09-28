«Чтобы не образовался какой-то вакуум». Лукашенко обозначил важность переходного периода в проекте Конституции

Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову о переходном периоде, Президент заметил, что этот вопрос в новом проекте пока не прописан.
Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову о переходном периоде, Президент заметил, что этот вопрос в новом проекте пока не прописан.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции. Если это из Конституции не вытекает, нам предстоит доработать в этой части Конституцию. Переходные предложения должны быть, чтобы не образовался какой-то вакуум.
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