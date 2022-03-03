«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле

Новости Беларуси. В новое здание 3 марта переехал отдел внутренних дел Центрального района Гомеля. Такой подарок сотрудники получили накануне 105-летия белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом здании созданы комфортные условия. В отделе по гражданству и миграции функционирует электронная очередь. Оперативно-дежурная часть оборудована современной компьютерной техникой, телефонией и радиосвязью. А уютным уголком для посетителей станет зимний сад. Здание построено в соответствии с требованиями безбарьерной среды.

Валерий Даневич, начальник Центрального РОВД Гомеля:

Основной момент для населения. В чем удобство: очень хорошо добираться к этому новому административному зданию, все службы находятся в одном месте и нет необходимости перемещаться из одного адреса в другой. Поэтому гражданин, приходя сюда, автоматически может решить все свои вопросы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Что касается реконструкции, запланировано очень много по республике таких районных отделов, которые мы будем реконструировать. И в Гомельской области запланировано очень большое количество, по витебскому региону. Поэтому в этом направлении мы работаем и делаем все, чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее.