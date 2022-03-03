Прямой эфир

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле

03 марта 2022 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В новое здание 3 марта переехал отдел внутренних дел Центрального района Гомеля. Такой подарок сотрудники получили накануне 105-летия белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле-1

В новом здании созданы комфортные условия. В отделе по гражданству и миграции функционирует электронная очередь. Оперативно-дежурная часть оборудована современной компьютерной техникой, телефонией и радиосвязью. А уютным уголком для посетителей станет зимний сад. Здание построено в соответствии с требованиями безбарьерной среды.  

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле-4

Валерий Даневич, начальник Центрального РОВД Гомеля:  
Основной момент для населения. В чем удобство: очень хорошо добираться к этому новому административному зданию, все службы находятся в одном месте и нет необходимости перемещаться из одного адреса в другой. Поэтому гражданин, приходя сюда, автоматически может решить все свои вопросы.  

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Что касается реконструкции, запланировано очень много по республике таких районных отделов, которые мы будем реконструировать. И в Гомельской области запланировано очень большое количество, по витебскому региону. Поэтому в этом направлении мы работаем и делаем все, чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее.  

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле-10

Из рук министра правоохранители получили грамоты, а отделу внутренних дел презентовали новый автомобиль. Только за последний год в регионе открыли межрайонный регистрационный отдел ГАИ в Гомеле, обновили здание Госавтоинспекции в Жлобине, отремонтировали помещения Чечерского РОВД.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Валерий Даневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство»
03 марта 2022 17:08

Лукашенко: «Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство»

Назвали Богдан. В роддоме Мозыря украинская девушка родила малыша
03 марта 2022 16:57

Назвали Богдан. В роддоме Мозыря украинская девушка родила малыша

Создадут новый Межгосударственный центр. Лукашенко одобрил проект договора о гармонизации таможенного законодательства с Россией
03 марта 2022 16:50

Создадут новый Межгосударственный центр. Лукашенко одобрил проект договора о гармонизации таможенного законодательства с Россией