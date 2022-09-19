«Чтобы наша Беларусь процветала». О значении национального единства говорили с коллективом Дворца Республики

В ней приняли участие более 250 человек. А также представители Мингорисполкома, Белорусского союза журналистов и общественного объединения «Белая Русь». Говорили о значимости Дня народного единства в современных реалиях, патриотических ценностях и сохранении исторической правды. Работал свободный микрофон. Например, из зала прозвучали предложения активнее вовлекать школьников в исторический диалог через новые информационные платформы.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Встреча сегодня проходит в абсолютно различных аудиториях. Это и организации, и предприятия, и высшие учебные заведения, школы в том числе. Все сегодня едины в одном – в создании максимальных условий благополучных для развития нашей страны, для того чтобы наша Беларусь процветала. И тот самый праздник, День единства, который отметила вся страна 17 сентября, – это как раз повод, чтобы разговаривать и встречаться с людьми и дальше.