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«Чтобы наша Беларусь процветала». О значении национального единства говорили с коллективом Дворца Республики

19 сентября 2022 15:13
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Новости Беларуси. Диалог об истории и значении национального единства. В Минске состоялась диалоговая площадка с коллективом Дворца Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы наша Беларусь процветала». О значении национального единства говорили с коллективом Дворца Республики-1

В ней приняли участие более 250 человек. А также представители Мингорисполкома, Белорусского союза журналистов и общественного объединения «Белая Русь». Говорили о значимости Дня народного единства в современных реалиях, патриотических ценностях и сохранении исторической правды. Работал свободный микрофон. Например, из зала прозвучали предложения активнее вовлекать школьников в исторический диалог через новые информационные платформы.

«Чтобы наша Беларусь процветала». О значении национального единства говорили с коллективом Дворца Республики-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Встреча сегодня проходит в абсолютно различных аудиториях. Это и организации, и предприятия, и высшие учебные заведения, школы в том числе. Все сегодня едины в одном – в создании максимальных условий благополучных для развития нашей страны, для того чтобы наша Беларусь процветала. И тот самый праздник, День единства, который отметила вся страна 17 сентября, – это как раз повод, чтобы разговаривать и встречаться с людьми и дальше.

«Чтобы наша Беларусь процветала». О значении национального единства говорили с коллективом Дворца Республики-7

# День народного единства # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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