«Чтобы молодёжь знала историю» – Международный М-стрим стартовал в Минске

Новости Беларуси. Реальная работа с молодежью. В Минске стартовал Международный М-стрим, посвященный Дню народного единства. К мероприятию присоединились не только молодые белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали представители общественных объединений и комитетов по молодежной политике из России и Казахстана. Главная тема разговора – народное единство. Особенно символично, что стрим проходит в преддверии празднования в Беларуси Дня народного единства. Совместно со столичными властями участники смогли обсудить важность предстоящего праздника, а также получить ответы на интересующие вопросы.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Очень важно, чтобы граждане Беларуси, молодые люди, которые вступают в эту большую жизнь, разделяли те ценности, на которых строится наше государство. Как мне видится, в этом не просто задача – основная цель не только этого мероприятия, но и молодежной политики в целом.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Все мы опять говорим о том, что мы здесь. Почему стрим? Скажу откровенно, мне очень бы хотелось, чтобы все оппоненты, которые пытаются нас задушить своим словом, почувствовали, что наше слово сильнее. И мы это не впустую говорим, оно действительно так. Это прямая трансляция, и мы знаем и не боимся говорить, каждое слов имеет свой вес.

Одна из целей стрима – обмен опытом в развитии молодежной политики. Представители из России и Казахстана готовы к открытому диалогу по самым важным темам.

Кайрат Камбаров, руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны» (Казахстан):

Такие мероприятия очень нужны и необходимы, чтобы молодежь знала историю. Потом это духовное возрождение, потому что такие работы ведутся у нас. Не зная истории, ты не можешь идти в будущее. И мы очень благодарны белорусской стороне за приглашение, за такое мероприятие, за такой стрим.