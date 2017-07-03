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«Чтобы младшее поколение видело, к чему стремиться»: в Гродно игроки ХК «Неман» провели автограф- и фотосессию

03 июля 2017 13:35
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Новости Беларуси. От легкой атлетики до игровых видов. Центр Гродно в этот день превратился в одну большую спортивную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди уличных команд по баскетболу состоялся Кубок Независимости. Также гости праздника могли испытать себя на гимнастическом ковре или с ракеткой в руках.

«Чтобы младшее поколение видело, к чему стремиться»: в Гродно игроки ХК «Неман» провели автограф- и фотосессию-1

А чемпионы Беларуси – игроки гродненского хоккейного клуба «Неман» – порадовали своих болельщиков: провели автограф-сессию и сфотографировались со всеми желающими. Победный дух не лишний, ведь через четыре года наша страна примет чемпионат мира по хоккею.

«Чтобы младшее поколение видело, к чему стремиться»: в Гродно игроки ХК «Неман» провели автограф- и фотосессию-4

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:
Наш клуб организовал это в центре города, чтобы с народом пообщаться, чтобы пропагандировался здоровый образ жизни и младшее поколение видело, к чему стремиться.

# общество # День Независимости

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